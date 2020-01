Chcesz otrzymywać więcej takich informacji? Śledź Kronikę Kryminalną Radia ZET na Facebooku

Do zdarzenia, o którym donosi lokalny portal gorzowianin.com, doszło w nocy z 25 na 26 stycznia na rondzie w Strzelcach Krajeńskich (woj. lubuskie). Agresywny mężczyzna zatrzymał, a następnie zaatakował przód ciężarówki na rosyjskich rejestracjach przy użyciu wyrwanego przez siebie wcześniej znaku drogowego.

Jeden z kierowców, który znajdował się w tamtym momencie na tym samym rondzie, zarejestrował całe zajście przy użyciu telefonu. Wideo można znaleźć w internecie:

Widać na nim szalejącego mężczyznę, który najpierw uderza znakiem w przednie światła TIR-a, wybija szybę w szoferce, a następnie chodzi dookoła pojazdu, krzycząc i gestykulując. Według relacji świadków miał krzyczeć: "To moje miasto i ja tu rządzę!" Sprawę skomentował już rozmowie z portalem rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.

Potwierdzam, że doszło do takiego zdarzenia. Mężczyzna uderzał znakiem w samochód ciężarowy, do tego wcześniej doszło do krótkotrwałego przywłaszczenia pojazdu. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i przewieziony do szpitala przy ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim.

Tomasz Bartos