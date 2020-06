Brutalny napad na stacji paliw. Zaatakował sprzedawcę kamieniem

Brutalny napad na stacji paliw w Nowym Miasteczku (woj. lubuskie). Ranny sprzedawca z poważnymi urazami głowy trafił do szpitala po tym, jak został zaatakowany kamieniem.

Do rozboju doszło w niedzielę, 21 czerwca. Policjanci otrzymali zgłoszenie o brutalnym rozboju na jednej ze stacji paliw w Nowym Miasteczku. Kiedy udali się na miejsce, zastali mężczyznę z raną głowy. Na podłodze widoczna była krew.

Zaatakował sprzedawcę kamieniem. Mężczyzna ledwo uszedł z życiem

Pracownik wyjaśnił, że rano do sklepu wszedł mężczyzna z zakrytą twarzą, ubrany w czerwoną kamizelkę i niebieską bluzę. Poprosił o napój. Gdy sprzedawca odwrócił się, by mu go podać, został uderzony kamieniem w głowę.

Mężczyzna stracił przytomność i upadł na ziemię. Wtedy sprawca rozboju otworzył szufladę, wyjął z niej kilkanaście monet, a następnie uciekł.

Policjanci zabezpieczyli monitoring z miejsca incydentu. Mundurowi na podstawie zapisu z kamery wideo i rozmów ze świadkami wytypowali potencjalnego sprawcę. Mężczyznę zatrzymano przy ulicy Poniatowskiego. Na widok radiowozu przyspieszył, zdążył się również przebrać.

Czujność i „policyjny nos” nie zawiódł. Sprawcą okazał się 19-letni mieszkaniec powiatu nowosolskiego

- relacjonowała asp. Renata Dąbrowicz-Kozłowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania za dokonanie rozboju. Najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Grozi mu nawet 12 lat więzienia.

fot. Lubuska Policja

RadioZET.pl/Lubuska Policja