"Nagły impuls". Łukasz K. przyznał się do gwałtu na 13-miesięcznej dziewczynce

Polsat News ujawnił nowe informacje ws. Łukasza K. 32-latek usłyszał zarzut zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem 13-miesięcznej dziewczynki. Mężczyzna był żołnierzem zawodowym w 104. batalionie logistycznym w Wałczu. ''Cieszył się bardzo dobrą opinią wśród sąsiadów i znajomych'' - czytamy.

Łukasz K. przyznał się do gwałtu na dziewczynce i złożył wyjaśnienia. Ich treść może szokować.

Przekazał, że nie wie, co nim powodowało, co go do takiego działania popchnęło. Uczynił to pod wpływem nagłego impulsu

MÓWI POLSAT NEWS Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie