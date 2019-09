Więźniowie skazali gwałciciela 13-miesięcznej dziewczynki. ''Sami go zabiją''

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Łukasz K. usłyszał zarzut zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem 13-miesięcznej dziewczynki. Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy trzymiesięczny areszt.

Pedofil ze Szczecinka trafił do aresztu śledczego w Zakładzie Karnym w Czarnem - jednego z najcięższych więzień w Polsce. Łukasz K. został osadzony w pojedynczej celi. Jak podaje poniedziałkowy ''Super Express'', pozostali osadzeni dowiedzieli się, w której celi przebywa 32-latek.

Krzyczą ze swych cel by się powiesił, bo jak nie, to sami go zabiją. Zdarza się, że tak skanduje prawie całe więzienie. I w dzień i w nocy są te krzyki

INFORMATOR ''SUPER EXPRESSU''