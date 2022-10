Dziennikarz TVP 3 Wrocław Łukasz Owsiany zmarł nad ranem w szpitalu w Krakowie. Kilka miesięcy temu przeszedł udar mózgu, po którym zapadł w śpiączkę. “Informacja o jego śmierci zdruzgotała nas wszystkich. Brak nam słów, by wyrazić, co czujemy" - napisali dziennikarze TVP 3 Wrocław.

Łukasz Owsiany nie żyje. Dziennikarz regionalnej TVP 3 Wrocław przeszedł udar pod koniec lipca, gdy wypoczywał nad Bałtykiem ze swoją partnerką.

31-latek najpierw uskarżał się na silny ból głowy. Gdy stracił przytomność, jego partnerka wezwała karetkę, która przyjechała po 20 minutach. Bliscy mężczyzny zarzucali lekarzom, że popełnili błędy.

Łukasz Owsiany nie żyje. Dziennikarz TVP 3 Wrocław miał 31 lat

Dziennikarz TVP 3 Wrocław nie został przebadany przez neurologa natychmiast po przyjeździe do szpitala. -Trzymali go przez kilkanaście godzin, aż zaczął czuć się coraz gorzej. Ostatecznie doczekaliśmy się badania neurologicznego i wtedy dopiero postawiono diagnozę udar mózgu – mówiła po zdarzeniu Sofia Popławska na antenie TVP 3 Wrocław. Po badaniu zdecydowano o przewiezieniu go z Koszalina do Szczecina, gdzie przeszedł operację udrożnienia tętnic.

Mężczyzna zapadł w śpiączkę. Lekarze określali jego stan jako ciężki, ale stabilny. Przechodził rehabilitację w poudarowym ośrodku - Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM. Niestety nie wrócił już do zdrowia. W nocy jego stan gwałtownie się pogorszył. Zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu w Krakowie. Informację o śmierci Łukasza Owsianego przekazała jego siostra.

“Nie żyje nasz redakcyjny kolega, przyjaciel Łukasz Owsiany. Informacja o jego śmierci zdruzgotała nas wszystkich. Brak nam słów, by wyrazić, co czujemy" - napisali dziennikarze TVP 3 Wrocław.

Koledzy Owsianego dodali, że był niezastąpiony. “Dziś odczuwamy to wyjątkowo dotkliwie. Jego nieobecność pokazała nam, że przez wiele lat niewystarczająco docenialiśmy jego umiejętności, zaangażowanie, wsparcie, które każdego dnia od niego otrzymywaliśmy zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej" - czytamy.

Łukasz Owsiany urodził się w 1991 roku. Z mediami związał się bardzo wcześnie. Jako niespełna 20-latek trafił do redakcji TVP 3 Wrocław, w której odbył praktyki, by później zostać jej pracownikiem.

RadioZET.pl/"Gazeta Wyborcza"/TVP 3 Wrocław