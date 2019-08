Ministerstwo było fabryką internetowych trolli. Będzie dymisja?

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Onet posiada dowody, na to, że wspomniana kobieta o imieniu Emilia, pozostawała w bezpośrednim kontakcie z ministrem Piebiakiem, z którym na komunikatorach WhatsApp oraz Messenger ustalała sposoby kompromitowania sędziów w mediach społecznościowych oraz w mediach prorządowych.

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak plan w pełni zaaprobował przed jego realizacją.

Onet przywołuje sprawę szefa "Iustiti" Krystiana Markiewicza. Emilia rozsyłała anonimowo szkalujące go informacje z czterostronicowego anonimu do wszystkich oddziałów Stowarzyszenia "Iustitia" oraz do niego samego. W treści materiałów, które rozesłała kobieta, pojawiła się również sugestia, jakoby Markiewicz miał bliżej nieokreśloną kobietę namówić do aborcji - czytamy na portalu.

Doniesienia portalu ostro komentują politycy, dziennikarze i internauci:

RadioZET.pl/Onet