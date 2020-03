Koronawirus będzie leczony w Polsce w 19 szpitalach. Przynajmniej na początku, tych może przybyć, w zależności od rozwoju sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Dziś resort zdrowia opublikował listę 19 placówek, które zostaną przekształcone wyłącznie w szpitale zakaźne.

W każdym województwie co najmniej jeden szpital, w niektórych województwach, tam, gdzie jest większa liczba ludności, tych szpitali będzie więcej

- powiedział minister Łukasz Szumowski.

Zaznaczył przy tym, że taka jednostka ma co prawda możliwość leczenia innych schorzeń, więc dysponuje salami operacyjnymi i zabiegowymi. Nie może też zabraknąć izb i sal porodowych dla zarażonych kobiet w ciąży. Szumowski powiedział, że w każdym szpitalu ma być co najmniej 10 procent łóżek respiratorowych, do pomocy pacjentom w najcięższym stanie.

Resort przygotowuje się do walki z wirusem na większą skalę. Listę wytycznych ws. szpitali zakaźnych otrzymali już wojewodowie.

PEŁNA LISTA SZPITALI ZAKAŹNYCH (PRZEKSZTAŁCONYCH)

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, Wrocław

2. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

3. SPZOZ Puławy, ul. Bema 1, Puławy

4. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42

5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

6. Szpital Uniwersytecki w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie (NSSU)

7. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA 8. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

9. Centrum Medyczne w Łańcucie

10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

11. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ

12. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy-Wejherowo, ul. dr. Alojzego Jagalskiego 10

13. Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. ul. Bialska, Częstochowa

14. Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3, Racibórz

15. Szpital w Starachowicach, ul. Radomska 70

16. Szpital w Ostródzie 17. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UW im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

18. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w z siedzibą w Poznaniu ul. Szwajcarska 3

19. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4

RadioZET.pl/PAP