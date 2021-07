Tragicznie zakończyła się kąpiel 41-latka nad Zalewem Zimna Woda w Łukowie. Mężczyzna wszedł do wody by się schłodzić i zrelaksować, a po chwili koledzy stracili go z pola widzenia.

Policja z Łukowa otrzymała zgłoszenie o topiącym się w Zalewie Zimna Woda mężczyźnie. Gdy funkcjonariusze dojechali we wskazane miejsce, służby ratunkowe reanimowały tam 41-latka. Z miejsca zdarzenia mężczyzna został odwieziony karetką do szpitala. Niestety mimo udzielanej pomocy zmarł.

Łuków. Tragiczny finał kąpieli. ''Chciał się tylko schłodzić''

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 41-latek wszedł do wody by się schłodzić i zrelaksować. Mężczyzna kąpał się poza wyznaczonym kąpieliskiem. Koledzy stracili go z pola widzenia. Po kilku minutach wyłowili nieprzytomnego 41-latka z wody.

Nad Zalewem Zimna Woda rozpoczęła się reanimacja 41-latka. Wezwano służby ratunkowe. Mężczyznę przewieziono do szpitala. Niestety życia 41-latka nie udało się uratować. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi postępowanie wyjaśniające dokładne okoliczności i szczegóły tragicznego zdarzenia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających, a także, by wkładać kapok, będąc na łódce, kajaku bądź rowerze wodnym.

RCB przestrzega także, by nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku, a także stosować się do poleceń ratownika.

RadioZET.pl