Luzowanie obostrzeń - przynajmniej niektórych - zostało przyspieszone. W ubiegłą środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, o tym podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem resortu zdrowia Adamem Niedzielskim.

Kina, teatry i filharmonie otwarte od piątku

Rząd postanowił dokonać pewnych modyfikacji związanych z obostrzeniami oraz planem wprowadzania łagodniejszych zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią Covid-19. Przekazano m.in. decyzję o przyspieszeniu otwarcia kin, teatrów, filharmonii i instytucji kultury o 8 dni - 21 maja. Wznowić działalność będą mogły także grupy cyrkowe oraz domy i ośrodki kultury - w zakresie realizacji wydarzeń artystycznych.

Będzie to możliwe pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc (co drugie miejsce na widowni), zachowania odległości 1,5 metra pomiędzy widzami lub słuchaczami - w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni. Utrzymany został również nakaz zakrywania ust i nosa. Konieczne jest także zapewnienie, aby widzowie albo słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Domy i ośrodki kultury oraz świetlice mogą również wznowić działalność edukacyjną i animacyjną w pomieszczeniach - pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego. Możliwa jest także działalność parków rozrywki na świeżym powietrzu z zachowaniem 50 proc. obłożenia.

Czy wszystkie kina będą otwarte od 21 maja?

Chociaż przyspieszony termin ponownego otwarcia kin ucieszył wielu miłośników X Muzy, nie wszystkie tego typu przybytki mogą zostać uruchomione już 21 maja. Jak dowiedziała się reporterka Radia ZET Magdalena Pernet, większość, a przynajmniej część placówek poczeka z otwarciem jeszcze tydzień.

Jak tłumaczy Radiu ZET Natalia Kaleta-Nyugen, rzeczniczka sieci kin Multikino, pod koniec kwietnia rząd przekazał informację, że otwarcie kin odbędzie się 29 maja. - Nasz cały kompleksowy plan, związany ze wznowieniem działalności, powstał w oparciu o wskazany wówczas termin - powiedziała, dodając, że tę datę zakomunikowano nie tylko widzom, ale także partnerom biznesowym.

Luzowanie obostrzeń - maj 2021

To nie koniec luzowania pandemicznych restrykcji. Za tydzień w piątek, 28 maja, znów działać będzie gastronomia wewnętrznia - z maksymalnym obłożeniem do 50 proc. miejsc oraz odległością między stolikami. Od następnego piątku będzie też można organizować imprezy okolicznościowe w zamkniętych pomieszczeniach w limicie do 50 osób (do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione). Z kolei od 29 maja wraca nauka stacjonarna na wszystkich szczeblach edukacji.

fot. Twitter/KPRM

Przypomnijmy, że od początku maja rząd sukcesywnie odmraża kolejne gałęzie gospodarki i życia społecznego. Działają już m.in. niektóre instytucje kultury (jako pierwsze ponownie otworzyły się muzea i galerie sztuki) i gastronomia zewnętrzna (tzw. ogródki restauracyjne), wprowadzono także naukę hybrydową dla klas 4-8 szkół podstawowych oraz 1-4 szkół ponadpodstawowych.

RadioZET.pl/PAP/MP/KPRM