Luzowanie obostrzeń może zostać wstrzymane? Rzecznik rządu podał warunek

Luzowanie obostrzeń może zostać wstrzymane? - Gdyby sytuacja się pogarszała, to pewne etapy podane przez ministra będą modyfikowane - zapowiedział czwartkowy Gość Radia ZET, rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller w rozmowie z Radiem ZET poinformował, że zdejmowanie kolejnych obostrzeń zostanie chwilowo zawieszone, jeśli liczba zakażonych zacznie rosnąć. - Na wczorajszej konferencji padło to wprost. Gdyby sytuacja się pogarszała, to pewne etapy mogły być modyfikowane – zapowiedział rzecznik rządu.

Po chwili dodał jednak, że rząd w najbliższym czasie nie spodziewa się wzrostów zakażeń. - Zakładamy, patrząc na zeszły rok, okres wiosenny i dużą liczbę zaszczepionych, że jest to mało prawdopodobne – uspokoił Müller.

Luzowanie obostrzeń. Wcześniejszego zdejmowania maseczek nie będzie

Gość Radia ZET został też zapytany o możliwość wcześniejszego odwołania restrykcji dot. noszenia maseczek. Według zapowiedzi rządu, od 15 maja nie trzeba będzie zasłaniać ust i nosa na świeżym powietrzu.

- Są głosy w radzie medycznej, by ten obowiązek utrzymać. My przy zdejmowaniu obostrzeń zastosowaliśmy wskaźnik zachorowań i to jest bezpieczna formuła, która zmniejsza ryzyko zwiększenia liczby zakażeń. Obowiązek noszenia maseczek jest z punktu widzenia społecznego i gospodarczego najmniej szkodliwy – stwierdził Müller.

Rzecznik rządu dodał też, że po 15 maja zostanie utrzymany obowiązek noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach, np. sklepach, a także w komunikacji miejskiej.

RadioZET.pl/Gość Radia ZET