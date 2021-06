W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną rząd luzuje obostrzenia. 13 czerwca nowy limit osób będzie obowiązywał w kościołach. - Cieszy nas bardzo, że jest możliwe szersze otwarcie kościołów - powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak.

Nowe obostrzenia od 13 czerwca. Nowy limit osób w kościołach

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w czwartek, że od 13 czerwca będzie mogła być zajęta połowa miejsc w kościołach i w miejscach kultu. Za tę decyzję podziękował premierowi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Ks. Gęsiak poinformował, że chodzi zarówno o miejsca siedzące jak i stojące.

Dodał, że limity te nie będą dotyczyły osób zaszczepionych. - Nie wiem jeszcze w tej chwili, w jaki sposób będzie możliwa weryfikacja tego ostatniego punktu. Musimy poczekać, bo to jest reguła, która będzie też w innych instytucjach obowiązywać, więc spodziewam się, że zostaną też podane konkretne wytyczne ze strony rządowej, w jaki sposób się do takich zarządzeń dostosować - powiedział ks. Gęsiak.

W związku z obowiązującymi dotychczas limitami (jedna osoba na 15 mkw.) w wielu miejscach w Polsce wierni nie mieli możliwości swobodnego udziału we mszy św. Dotyczyło to zwłaszcza świątyń o mniejszej powierzchni. Z tego powodu biskupi diecezjalni wydali odpowiednie dyspensy zwalniające wiernych z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej liturgii, zachęcają jednak do uczestnictwa w transmisjach telewizyjnych i internetowych.

Luzowanie restrykcji. Od niedzieli można jeść i pić w kinach

13 czerwca zmienią się także zasady dotyczące kin, teatrów i koncertów. Od niedzieli będzie można sprzedawać i spożywać przekąski i napoje w kinach i innych instytucjach kultury. Zmianę tę z zadowoleniem przyjęli właściciele kin, którzy przyznają, że "w całym modelu biznesu kinowego sprzedaż barowa stanowi znaczące źródło wpływów".

O wprowadzeniu łagodniejszych zasad bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym poinformowali w czwartek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Obejmą one także instytucje kultury i rozrywki, wśród nich kina, w których od niedzieli dozwolona jest sprzedaż oraz spożywanie jedzenia i picia.

Dla właścicieli kin to dobra wiadomość. Nina Graboś, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Agory - właściciela sieci Helios powiedziała, że "brak możliwości sprzedaży przekąsek i napojów w kinach był dla całej branży poważnym ciosem finansowym". - W całym modelu biznesu kinowego sprzedaż barowa jest bardzo istotnym elementem i stanowi znaczące źródło wpływów. Nie było dla nas zrozumiałe, dlaczego 28 maja otwarto restauracje i bary, a w kinie podczas seansu nie można było choćby napić się wody. W kinie mamy przecież dwustronną wentylację i wszyscy widzowie siedzą twarzami w jedną stronę. Na szczęście, od 13 czerwca, możemy wznowić działalność barową w kinach - podkreśliła.

RadioZET.pl/PAP