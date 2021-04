Rok temu Morawiecki otwierał gospodarkę. Tak wyglądało luzowanie obostrzeń

Konferencja ministra zdrowia odbędzie się prawdopodobnie w środę 28 kwietnia, a najpóźniej w czwartek 29 kwietnia. Zgodnie z zapowiedziami, na konferencji mamy poznać szczegółowy harmonogram luzowania obostrzeń epidemicznych i otwierania branż w maju. - Jeszcze we wtorek do wieczora będziemy uzgadniać wszystkie szczegóły dotyczące znoszenia obostrzeń, w środę przedstawimy plan na najbliższe kilka tygodni - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

"Możemy się spodziewać, że w przeciągu miesiąca maja wróci - oprócz edukacji - bardzo wiele usług i zostanie przywróconych do funkcjonowania bardzo wiele sektorów, za których działaniem już się stęskniliśmy" - powiedział Adam Niedzielski.

Konferencja ministra zdrowia 28 kwietnia. Luzowanie obostrzeń i otwarcie gospodarki w maju. Harmonogram

Od poniedziałku 26 kwietnia w 11 województwach: małopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim, podlaskim i lubuskim, znów mogą działać salony urody, fryzjerskie i kosmetyczne. Nadal zamknięte są sklepy w galeriach handlowych, kluby fitness, siłownie, kina, muzea czy teatry.

Natomiast w woj.: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim utrzymane są wszystkie wcześniejsze obostrzenia.

Premier Mateusz Morawiecki pytany podczas konferencji prasowej w Warszawie o przygotowywane, szczegółowe decyzje dotyczące znoszenia obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa oraz o "segmenty gospodarki, które mogą liczyć na odmrożenie w pierwszej kolejności, i te, które będą musiały poczekać nieco dłużej", potwierdził, że przed tymi decyzjami, jeszcze we wtorek będą prowadzone "dodatkowe dyskusje, także z Radą Medyczną".

Odmrażanie gospodarki w 2020 roku. Luzowanie obostrzeń od 6 czerwca

W 2020 pod koniec maja rząd wdrażał tzw. "czwarty etap odmrażania ograniczeń". Rząd Morawieckiego zdecydował wówczas, że od 30 maja mogą być organizowane zgromadzenia publiczne. Czwarty etap znoszenia obostrzeń oznaczał także zdjęcie limitów dotyczących liczby osób korzystających z restauracji, poczty i innych punktów usługowych.

Od soboty (30 maja) limit osób przestał obowiązywać również w kościołach i pozostałych miejscach sprawowania kultu religijnego.

6 czerwca mogły zacząć działać baseny, siłownie oraz kluby fitness. W określonych warunkach sanitarnych prace wznowiły m.in. kina, teatry, sale zabaw, parki rozrywki a także salony masażu i tatuażu. Nie obowiązywał także nakaz noszenia maseczek na otwartej przestrzeni.

W lipcu, bez maseczki na twarzy, Morawiecki namawiał na wiecach wyborczych do uczestnictwa w drugiej turze wyborów prezydenckich. - Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii. To jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się go bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca - apelował.

RadioZET.pl/ PAP/ Gov.pl