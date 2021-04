Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek (16 kwietnia) o 17 847 nowych zakażeniach koronawirusem i zgonach kolejnych 595 osób. Wojciech Andrusiewicz na konferencji prasowej podkreślił, że ten wynik jest w pełni miarodajny. - Wciąż wykonujemy dużo testów, dzisiaj ponad 83 tys., więc jest to w pełni odzwierciedlenie tego, co się dzieje w sytuacji epidemicznej w naszym kraju - wskazał rzecznik resortu zdrowia.

- Na pewno mamy oznaki trendu, który się umacnia i jest to trend spadkowy. Jeśli spojrzymy na dane z województw, to mamy tylko dwa takie, które notują ponad 60 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców - Śląsk i Dolny Śląsk, natomiast w skali całego kraju mamy tę liczbę na poziomie 49,2 zakażenia na 100 tysięcy mieszkańców, więc widzimy ten spadek w nawiązaniu do poprzednich dni - mówił.

Andrusiewicz zwrócił uwagę, że "widać też delikatny spadek liczby wyników pozytywnych (testów - red.), bo w tej chwili mówimy o 23-procentowej wynikowości. Widać więc to światełko w tunelu, które może sugerować, że będziemy powoli wychodzić z tej dość dużej trzeciej fali zakażeń". Jego zdaniem świadczyć o tym może też spadająca liczba wyjazdów karetek pogotowia, która w tej chwili ukształtowała się na poziomie 9300.

Kiedy kolejne luzowanie obostrzeń?

Rzecznik resortu zdrowia zapowiedział, że obecnie nie ma pola do luzowania obostrzeń, które nas obowiązują. - Jeżeli chcemy z optymizmem patrzeć w przyszłość, to nadal musimy utrzymać rygor sanitarno-epidemiologiczny. To, że pojawi się światełko w tunelu to nie znak, że już dzisiaj możemy w nadmiarowy sposób poluzować obostrzenia - tłumaczył Andrusiewicz.

Rząd przedłużył obostrzenia epidemiczne w Polsce do 25 kwietnia, ale od 19 kwietnia otwarte będą żłobki i przedszkola. Hotele pozostaną nieczynne włącznie do 3 maja. Obostrzenia, które zostają utrzymane do 25 kwietnia to:

Zamknięte salony fryzjerskie i kosmetyczne;

Zamknięte kina, teatry, muzea i galerie sztuki;

Zamknięte sklepy w centrach handlowych (z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, salonów prasowych, księgarni i sklepów zoologicznych);

Zamknięte wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i markety budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2;

Zamknięte sauny, solaria i kasyna;

Zamknięte siłownie i kluby fitness;

Powrót do szkoły zostaje przesunięty. W szkołach nadal obowiązuje nauka zdalna;

W kościołach obowiązuje limit 1 os. na 20 m2.

RadioZET.pl/PAP