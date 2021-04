Luzowanie obostrzeń. Ten wariant rząd bierze pod uwagę

Obostrzenia mają być luzowane w pierwszej kolejności w branżach, które są zamknięte najdłużej - zapowiedziała we wtorek wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Jak dodała, kluczem ma być możliwość przebywania na świeżym powietrzu.

Obostrzenia mają zostać poluzowanie, i to w znacznym stopniu – sugerował to w poniedziałek sam minister zdrowia Adam Niedzielski. - Wróci bardzo wiele usług - mówił. Konferencja ws. obostrzeń, na której poznamy konkretny plan rządu, ma się odbyć w środę (28 kwietnia). Wcześniej tego dnia zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który będzie zastanawiał się, czy to na pewno dobry czas, żeby „odmrażać” restauracje, hotele czy wesela.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk, podkreślała we wtorek na antenie Polsat News, że w pierwszej kolejności „odmrażane” mają być „branże, które są najdłużej zamknięte”. Jak wyliczała, chodzi tu o branżę eventową i gastronomię oraz te, które mogą funkcjonować na otwartej przestrzeni. - Po 1,5 roku walki z pandemią dzisiaj brakuje w gospodarce każdej gałęzi, która jest zamknięta – powiedziała.

Semeniuk podkreśliła, że rozważany jest wariant powrotu do znoszenia ograniczeń w taki sposób, jak to miało miejsce w 2020 r. z myślą o wydarzeniach takich, jak komunie i wesela na świeżym powietrzu. - Mam nadzieję, że z odpowiednim protokołem (sanitarnym – red.) uda nam się już niedługo otwierać te gałęzie - stwierdziła i dodała, że jej ministerstwu zależy również na jak najszybszym odmrożeniu pozostałych branż, takich jak np. kluby fitness. Wspominane protokoły bezpieczeństwa dla poszczególnych branż miałyby dotyczyć takich czynników, jak liczba osób na danej przestrzeni oraz metraż. - Tam, gdzie mówimy o organizacji na otwartej przestrzeni, jest to atut, który bierzemy pod uwagę, wciąż jednak mówimy o zasadach DDMA (dystans, dezynfekcja, maseczka, aplikacja – red.) - powiedziała wiceminister.

Semeniuk zaznaczyła, że ostatecznych decyzji w sprawie luzowania obostrzeń wciąż jeszcze nie ma i trzeba poczekać na konferencję ministra zdrowia w środę. - My rekomendujemy odmrażanie poszczególnych gałęzi, mam nadzieję, że również te liczby, które obserwujemy (zakażeń – red.) pozwolą mieć w tej kwestii kontrolowany optymizm - oceniła.

Konferencja ministra zdrowia ws. obostrzeń 28 kwietnia

Konferencja ministra zdrowia ws. obostrzeń ma się odbyć w środę 28 kwietnia. Nie poinformowano jeszcze, o której godzinie Adam Niedzielski przedstawi nowe zasady dot. restrykcji po majówce. Biorąc pod uwagę, że o godzinie 10:00 rozpocznie się spotkanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, konferencji nie powinniśmy spodziewać się przed południem. Transmisja na żywo z konferencji będzie dostępna na RadioZET.pl.

RadioZET.pl/Polsat News