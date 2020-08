Kopał w brzuch partnerkę w ciąży. Kobieta poroniła. Znęcał się nad nią od lat

Lwówek Śląski. Sąd skazał Sylwestra C. na trzy miesiące tymczasowego aresztu. Mężczyźnie prokuratura zarzuciła pobicie ciężarnej partnerki. Kobieta poroniła dziecko.

Sylwester C. znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją partnerką przez kilka lat. Decyzją sądu w Lwówku Śląskim mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące.

Lwówek Śląski. Areszt za pobicie ciężarnej kobiety

Prokuratura w Jeleniej Górze postawiła Sylwestrowi C. zarzut, że od lipca 2018 roku do 17 sierpnia 2020 roku znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją partnerką. Z ustaleń prokuratury wynika, że podejrzany mężczyzna, gdy był pod wpływem alkoholu, wszczynał awantury domowe. W ich trakcie wyzwał pokrzywdzoną, poniżał ją, a także groził jej pozbawieniem życia oraz pobiciem. Ponadto Sylwester C. stale kontrolował swoją partnerkę.

Wyzwiska kierował też telefonicznie, a także kopał i uderzał po całym ciele, twarzy, szarpał za włosy, dusił oraz kopał w brzuch, również w okresie, kiedy była brzemienna, co połączone było ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, powodując obrażenia ciała

- podano w oficjalnym komunikacie prokuratury.

W grudniu 2019 roku przez kopnięcie w brzuch Sylwester C. spowodował poronienie u ciężarnej partnerki. Kobieta była w 4 miesiącu ciąży.

Za znęcanie się kara wynosi do 5 lat więzienia, jednak gdy jest ono stosowane ze szczególnym okrucieństwem, może wynieść 10 lat. Natomiast za przerwanie ciąży bez zgody matki Kodeks karny przewiduje do 10 lat pozbawienia wolności.

