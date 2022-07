MZ reaguje na wzrost liczby zakażeń koronawirusem. Wkrótce nowa decyzja

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapytany został w poniedziałek w Tarnowskich Górach o termin podjęcia decyzji ws. drugiej dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19 dla osób w wieku 60 plus.

Czwarta dawka szczepionki na COVID-19. EMA wydała rekomendacje

Tydzień temu, w poniedziałek, Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciły rozważenie drugiej dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19 u osób w wieku od 60 do 79 lat i osób ze schorzeniami narażającymi je na wysokie ryzyko ciężkiej choroby.

– W tej chwili prowadzimy konsultacje z Radą ds. COVID-19, która ma jutro posiedzenie i też Zespół ds. Wakcynacji przy MZ wyda w tym tygodniu opinię. Tutaj chciałem zadeklarować, że w czwartek najprawdopodobniej ogłosimy decyzję, oczywiście o ile wszystkie te opinie będą pozytywne – poinformował szef resortu zdrowia.

Niedzielski odniósł się także do pytania o aktualną liczbę zakażeń koronawirusem i ewentualny powrót do masowego testowania pod kątem zakażenia SARS-CoV-2. – Mamy do czynienia ze zwiększoną liczbą zakażeń, ale widzimy wyraźnie – to mówię na podstawie doświadczeń innych krajów – że dolegliwość tej fali, mimo dużej liczby infekcji, nie przekłada się na dużą liczbę hospitalizacji. Tutaj najlepszym przykładem jest Portugalia, która ma już za sobą szczyt tej fali związanej Omikronem – wskazał.

W poniedziałek (18 lipca) na rządowych stronach podano, że minionej doby badania potwierdziły 319 zakażeń koronawirusem, w tym 41 ponownych. Żaden chory z COVID-19 nie zmarł. Tydzień temu 11 lipca informowano o 227 zakażeniach koronawirusem, w tym 33 ponownych. Od 16 maja obowiązujący w Polsce stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego.

RadioZET.pl/PAP