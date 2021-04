Maciej Dolega odpowiada hejterom. Dziennikarz przeszedł z TVN do TVP Info

Maciej Dolega, dziennikarz, który przechodzi TVN-u do TVP Info odpowiedział na krytykę, jaka spadła na niego po ogłoszeniu decyzji o zmianie pracodawcy. - Zawsze pracowałem z dala od polityki. To pozostaje bez zmian – zapowiedział.

Maciej Dolega przechodzi z TVN do TVP Info, gdzie poprowadzi poranny program "Wstaje dzień". Zadebiutuje 12 kwietnia

Decyzję dziennikarza skrytykowali internauci. Dolega pokazał w piątek komentarze hejterów, którzy grozili mu w sieci

Nigdy nie było tu miejsca na hejt i nigdy nie będzie. Są granice – stwierdził Dolega

Maciej Dolega pod koniec lutego ogłosił, że odchodzi z Grupy TVN. Prezenter pogody ma przejść do TVP Info, gdzie poprowadzi poranny program "Wstaje dzień". Branżowy portal wirtualnemedia.pl poinformował, że Dolega będzie "twarzą" cyklu na zmianę z Anną Popek i Adamem Gizą.

Prezenter z telewizją TVN był związany przez prawie 10 lat. Prowadził "Teleserwis" w TVN24, jednak największą popularność przyniosło mu prezentowanie pogody w TVN, TVN24 i TVN Meteo. - Drodzy, dołączam do ekipy TVP Info, poprowadzę m.in program „Wstaje dzień”. TVP to miejsce, w którym zacząłem swoją przygodę z TV. Mam tu wielu przyjaciół i cieszę się na nowe wyzwania – poinformował Dolega we wpisie na Twitterze.

Maciej Dolega odpowiada hejterom. "Debata od lat się brutalizuje. Rozumiem to"

Decyzję Dolegi o przejściu do konkurencyjnej stacji skrytykowali internauci. Dziennikarz stał się też ofiarą hejterów, których wypowiedzi zacytował na swoim profilu na Twitterze.

- À propos wczoraj. No wylało się, fakt. Debata od lat się brutalizuje. Rozumiem to. Media tego nie ułatwiają, ale życie nie jest czarno białe, jak niektórzy by chcieli. Za stary wróbel jestem, żeby mi jakieś ludki (które przyszły tu na chwilę, nabrudziły i poszły) robiły koło pióra albo wrzucały w to mojego dzieciaka. To jest tylko procent tego się wylało - stwierdził Dolega.

Dziennikarz dodał też, że nie zgadza się na hejt. - Biorę pełną odpowiedzialność za swoje słowa i czyny, ale to musi działać w dwie strony. Nigdy nie było tu miejsca na hejt i nigdy nie będzie. Są granice. 16 lat jestem w branży, zawsze pracowałem z dala od polityki. Zazwyczaj były to tematy lifestyle, trochę sportu i pogoda. "Wstaje dzień" to pasmo poranne, śniadaniowe, także i tu będzie bez zmian. Za dobre słowo dziękuję - podsumował Dolega.

