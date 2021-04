Maciej Dolega przechodzi z TVN do TVP Info. Dziennikarz poprowadzi poranny program "Wstaje dzień" i zadebiutuje 12 kwietnia. W sieci nie brakuje krytycznych komentarzy na temat tego transferu. "Warto być przyzwoitym. Kiedyś może pan to zrozumie" - brzmi jeden z komentarzy.

Maciej Dolega odejście z Grupy TVN ogłosił pod koniec lutego. Teraz dowiadujemy się, że prezenter pogody ma przejść do TVP Info. Dziennikarz poprowadzi poranny program "Wstaje dzień". Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, Dolega będzie jego "twarzą" na zmianę z Anną Popek i Adamem Gizą.

Prezenter z telewizją TVN związany był prawie 10 lat. Prowadził "Teleserwis" w TVN24, jednak największą popularność przyniosło mu prezentowanie pogody w TVN, TVN24 i TVN Meteo. Mało kto jednak wie, że Dolega w TVP zaczynał.

"Drodzy, dołączam do ekipy @tvp_info, poprowadzę m.in program „Wstaje dzień”. TVP to miejsce, w którym zacząłem swoją przygodę z TV. Mam tu wielu przyjaciół i cieszę się na nowe wyzwania" - czytamy w najnowszym wpisie prezentera na Twitterze.

Maciej Dolega przechodzi do TVP. "Wybieramy tych najlepszych"

Najnowszy transfer do TVP skomentował w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski. - W ostatnim czasie spływa na moje biurko bardzo dużo CV od pracowników konkurencji. Właściwie aplikują na każde możliwe stanowisko. Wybieramy tych najlepszych, właśnie z myślą o ciągłym rozwoju - podkreślił.

Nieco mniej entuzjastycznie do "zmiany barw" prezentera są nastawieni fani dziennikarza. Na Twitterze dali upust swojej frustracji. "Panie Macieju, to kasa tam Pana zaprowadziła i tylko kasa"; "Warto być przyzwoitym. Kiedyś może pan to zrozumie"; "Pieniądze, rzecz nabyta, a twarz ma się jedną" - napisali. Nie brakuje jednak głosów poparcia: "Gratulacje Maćku! Rób swoje i nie przejmuj się hejterami!".

