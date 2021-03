15-latek wyszedł z domu po kłótni, szuka go policja. "Rodzina jest zrozpaczona"

Policja poszukuje 15-letniego Macieja Mierniczaka, który po kłótni z matką wyszedł z mieszkania i do tej pory nie dał znaku życia. Nastolatek nie wrócił do domu od dwóch dni. Policja prosi, by każdy, kto miał z nim kontakt, zadzwonił do najbliższej komendy lub na numer alarmowy: 112 lub 997.