Magda Ogórek oburzona ''Tęczowym disco''. Akcję skomentowała w programie na żywo

"Tęczowe disco pod Pałacem" to odpowiedź środowiska LGBT po podpisaniu przez prezydenta Polski, Andrzeja Dudy tzw. karty rodziny. Ich akcję skomentowała m.in. Magdalena Ogórek.

Magdalena Ogórek oburzona "Tęczowym disco"

Prowadząca program w TVP Info, Magdalena Ogórek w trakcie transmisji na żywo nazwała czwartkową akcję ruchów LGBT "prowokacją" - informuje "Gazeta Wyborcza". Ogórek stwierdziła, że czuje się obrażona jako katoliczka przez uczestników akcji. Dodała, że ona nie ma ochoty oglądać "takich rzeczy" w Boże Ciało.

W wiadomościach TVP poinformowano o akcji "Tęczowe disco pod Pałacem". Telewizja TVP materiał opatrzyła belką z napisem "prowokacja środowisk LGBT".

Opozycja komentuje "Tęczowe disco"

Manifestacja środowisk LGBT została skomentowana przez polityków opozycji. Akcję skrytykowała m.in. Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy. "Prawicowi działacze szykują dziś w Warszawie prowokację »Tęczowe disco pod pałacem«, by skompromitować społeczność LGBT. To prowokacyjna akcja w najgorszym kremlowskim stylu. NIE DAJCIE SIĘ W TO WCIĄGNĄĆ!" - napisał polityk w mediach społecznościowych.

O "Tęczowym disco" wypowiedziała się także europosłanka Magdalena Adamowicz. "NIE dajcie się wykorzystać PiSowskiej propagandzie! »Tęczowe disco pod pałacem prezydenckim« to ustawka! Na pewno będą tam wulgarni prowokatorzy i zrobią z Was >>zboczeńców<<. Jak tam pójdziecie, Duda wygra wybory!" - apelowała Adamowicz.

Wydarzenie ocenił także Adrian Zandberg z Lewicy.

Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że pokojowa demonstracja przeciw szczuciu na mniejszości to "prowokacja", a dziewczyny, które organizowały Parady Równości, to "prawicowi działacze". Tego jeszcze nie grali"

- napisał kandydat na prezydenta Polski.

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza