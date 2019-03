„Wiem, że sobie poradzisz”. Magdalena Adamowicz gratuluje Aleksandrze Dulkiewicz

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Aleksandra Dulkiewicz w niedzielnym głosowaniu uzyskała gigantyczną przewagę nad swoimi kontrkandydatami. Zdobyła 82,22% głosów. Drugi Grzegorz Braun uzyskał 11,86% głosów, a trzeci – Marek Skiba 5,92%.

To ostateczne, oficjalne dane.

Ale już po pojawieniu się pierwszych sondażowych wyników zwycięstwa Aleksandrze Dulkiewicz gratulowały Magdalena Adamowicz i jej córki.

– Dziękuję całemu sztabowi wyborczemu, który wspierał Aleksandrę Dulkiewicz, dziękuję także wolontariuszom, szczególnie ze stowarzyszenia Wszytko dla Gdańska. Kocham was, cieszę się, że kontynuujecie dzieło Pawła. Olu, dostałaś ogromny mandat zaufania. Wiem i wierzę, że sobie poradzisz – powiedziała wdowa po tragicznie zmarłym Pawle Adamowiczu na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

Frekwencja w niedzielnych przedterminowych wyborach na prezydenta Gdańska wyniosła 48,67%, za co Aleksandra Dulkiewicz dziękowała od rana mieszkańcom.

– Myślę, że gdańszczanie zdali egzamin i za to wszystko bardzo dziękuję […]. Gdańszczanie przez ostatnie 7 tygodni zdali egzamin nie tylko ze swojego człowieczeństwa, ale także ze swojej obywatelskości i że razem będziemy zmieniali Gdańsk na jeszcze lepsze miejsce do życia. Niezależnie od tego, jakie będą ostateczne wyniki, po prostu chcę podziękować za obywatelską postawę, za te ostatnie tygodnie, za tę niedzielę – mówiła rano prezydent-elekt Gdańska, która pojawiła się w okolicach Dworca Głównego PKP, by rozdawać mieszkańcom kawę i babeczki.

Podobne sondażowe wyniki zaprezentował w niedzielę wieczorem portal Trojmiasto.pl. Dziennikarze tego portalu prowadzili sondaż przed dużymi pięcioma obwodowymi komisjami. „Spośród 1091 zapytanych osób, 84 proc. zagłosowało na Aleksandrę Dulkiewicz, ponad 12 proc. na Grzegorza Brauna i 4 proc. na Marka Skibę” – podał portal.

Przeprowadzenie przedterminowych wyborów na prezydenta Gdańska było konieczne po zabójstwie Pawła Adamowicza. Prezydent miasta zmarł 14 stycznia. Dzień wcześniej został zaatakowany nożem w czasie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

