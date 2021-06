Magdalena C. zabiła swoją 3-letnią córkę na początku maja 2021 roku. Kobieta zadała dziecku co najmniej trzy ciosy nożem w okolicy serca. Do sieci trafiło nagranie wideo przedstawiające przybycie oskarżonej do aresztu w Środzie Wielkopolskiej. Słyszymy na nim wulgarne okrzyki współwięźniarek. Według lokalnych mediów, "powitanie" Magdaleny C. trwało przez ok. 15 minut.

Magdalena C. zadała córce co najmniej trzy ciosy kuchennym nożem w okolice serca. Po zranieniu córki kobieta zadzwoniła do znajomego i poinformowała go o tym, co zrobiła. Ciężko ranna dziewczynka zmarła w czasie operacji w szpitalu im. Karola Jonschera w Poznaniu. Jak przyznali lekarze, miała bardzo głęboką ranę kłutą serca. Tragedia rozegrała się na początku maja 2021 roku.

W sumie ciosy były co najmniej trzy, wszystkie bardzo głębokie – mówił w rozmowie z "Faktem" prokurator Łukasz Wawrzyniak.

Magdalena C. zabiła 3-letnią Zuzię nożem. Tak "powitano" ją w areszcie. Wideo

W czasie zatrzymania przez policję Magdalena C. była trzeźwa. Usłyszała zarzut i trafiła do aresztu. Za zabójstwo groziła jej kara pozbawienia wolności od ośmiu lat, 25 lat więzienia albo dożywocie. Kobieta przyznała się do winy. Tłumaczyła śledczym, że chciała popełnić tzw. rozszerzone samobójstwo, ale po zranieniu dziecka nie była w stanie targnąć się na swoje życie.

Do sieci trafiło nagranie wideo przedstawiające przybycie Magdaleny C. do aresztu w Środzie Wielkopolskiej. Gdy 26-letnia kobieta weszła na teren obiektu, współwięźniarki zaczęły obrzucać ją wyzwiskami. - Je**ć ku**ę! Je**ć ku**ę! - krzyczały osadzone. Wulgarne "powitanie" trwało przez ok. 15 minut.

"Matka, która w Poznaniu zabiła 3-letnią córkę, zbrodnię zaplanowała z zimną krwią. Potem w okrutny sposób ją zrealizowała. Poleciłem zmianę postawionego jej zarzutu na surowszy - zabójstwo popełnione ze szczególnym okrucieństwem" - komentował sprawę Zbigniew Ziobro.

W kolejnym wpisie napisał: "Matka wybrała bardzo ostry nóż i powoli zabijała małą Zuzię, uderzając ją kilkakrotnie ostrzem w okolice serca i w plecy. Potem dusiła ją rękoma, gdy ta płakała i błagała, by mama przestała".

RadioZET.pl/ PAP/ SE.pl/ Fakt.pl/ Twitter