Magdalena Jażdżewska od kilku dni poszukiwana jest przez policję. Z komunikatu opublikowanego we wtorek wynika, że zaginiona ostatni raz była widziana 26 czerwca przy ul. Łąkowej w Suszu (woj. warmińsko-mazurskie). 20-latka ma 175 cm wzrostu, jest szczupłej sylwetki, ma długie blond włosy i szare oczy. Kobieta ma posiadać przy sobie iPhone i prawdopodobnie okulary w czarnej oprawce.

Skierowaliśmy pytania do policjantów z Iławy w sprawie poszukiwań Magdaleny Jażdżewskiej. - Jednostki na terenie całego kraju dostały informacje o zaginionej. Mamy kilka hipotez, które weryfikujemy. Jedna z nich mówi o możliwym wyjeździe poszukiwanej za granicę - powiedziała asp. Joanna Kwiatkowska z KPP Iława.

Zaginiona wyjechała do Szwecji?

We wpisach na Facebooku dotyczącej zaginionej podkreślono, że w między 29 a 30 czerwca miała wyjechać do pracy ze znajomym do Szwecji. Wtedy rodzina miała podjąć próbę kontaktu z kobietą przez jeden z komunikatorów. Od tego momentu jej telefon milczy. Próbowaliśmy również porozmawiać z rodziną zaginionej, ale odmówiono nam komentarza.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 47 73 262 00, 112 lub osobisty z najbliższą jednostką policji.

RadioZET.pl