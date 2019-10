Magdalena Kralka nie dostanie listu żelaznego. Kobieta mafii wciąż poszukiwana

Magdalena Kralka, poszukiwana listem gończym za kierowanie gangiem kiboli Cracovii i handel narkotykami na masową skalę, wystąpiła o wydanie listu żelaznego, ale go nie dostanie. Taka decyzja zapadła w krakowskim sądzie.

Magdalena Kralka na początku września, po raz drugi zresztą, wystąpiła do Sądu Okręgowego w Krakowie o wydanie listu żelaznego. Ten pozwoliłby jej odpowiadać z wolnej stopy i pozostać na wolności do czasu zakończenia sprawy. Sąd jednak się na to nie zgodził, obawiając się matactwa.

Prokurator Tomasz Dudek podkreślał, że śledztwo toczy się dalej. Dziennikarzom nie chciał jednak powiedzieć, czy śledczy są już bliżej ustalenia miejsca pobytu 30-latki. Wiadomo, że Kralka ukrywała się już w kilku krajach. Teraz podejrzewa się, że jest poza Europą.

Magdalena Kralka poszukiwana czerwoną notą Interpolu

Adwokat Kralki twierdzi, że 30-latka ucieka przed policją, bo „nie może liczyć na uczciwe i rychłe rozpoznanie jej sprawy, a tymczasowe aresztowanie będzie wykorzystywane dla wywarcia presji zmierzającej do potwierdzenia stawianych jej zarzutów”. Jak dodaje prawnik, „podejrzana nie chciałaby zginąć od kuli w plecy wystrzelonej przy przypadkowym przeładowywaniu broni przez funkcjonariusza służby więziennej czy policjanta, jak również nie chciałaby, by przytrafiło jej się samobójstwo”.

fot. Magdalena Kralka/Facebook

Śledczy zarzucają 30-latce kierowanie grupą przestępczą związaną z kibolami Cracovii i handel narkotykami. Chodzi o 5,5 tony marihuany wartej 88 milionów złotych i 120 kilogramów kokainy o wartości 4,3 milionów euro.

Za Kralką wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Jest też poszukiwana przez Interpol. Policja przypomina, że za ukrywanie poszukiwanej lub pomaganie jej w ucieczce grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Magdalena Kralka – kim jest?

Na początku września „Gazeta Krakowska” podała, że 30-latka kilka lat temu pracowała w wydziale promocji krakowskiego magistratu. Według Onetu Kralka jest konkubiną Mariusza Z. – jednego z trzech braci związanych z grupą pseudokibiców Cracovii. „Jeden z ludzi, który zna tych braci i był w domu u Magdy, opowiadał mi, że tam pieniądze stały na paletach. Oni już nie wiedzieli, co z tymi pieniędzmi zrobić” – mówił z kolei pod koniec sierpnia Szymon Jadczak, dziennikarz TVN24.

