Magdalena Kralka, poszukiwana listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania za kierowanie gangiem kiboli Cracovii i handel narkotykami na masową skalę, wciąż się ukrywa. Teraz małopolska policja „zachęca” ją do powrotu. - Fundujemy bilet lotniczy – kuszą 32-latkę funkcjonariusze.

Magdalena Kralka na początku września ubiegłego roku, po raz drugi już, wystąpiła do Sądu Okręgowego w Krakowie o wydanie listu żelaznego. Ten pozwoliłby jej odpowiadać z wolnej stopy i pozostać na wolności do czasu zakończenia sprawy. Sąd jednak się na to nie zgodził, obawiając się matactwa. Śledztwo toczy się więc dalej, a 32-latka dalej ucieka.

Wiadomo, że Kralka ukrywała się już w kilku krajach. Teraz podejrzewa się, że jest poza Europą. Żeby ułatwić jej powrót do kraju, małopolska policja obiecała „zafundować” jej bilet lotniczy. „Zachęcamy do powrotu” – napisali na Facebooku, a wszystkich, którzy mogą pomóc w sprowadzeniu Kralki do Polski, proszą o kontaktowanie się z funkcjonariuszami Sekcji ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób w KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109.

Magdalena Kralka poszukiwana czerwoną notą Interpolu

Adwokat Kralki twierdzi, że 32-latka ucieka przed policją, bo „nie może liczyć na uczciwe i rychłe rozpoznanie jej sprawy, a tymczasowe aresztowanie będzie wykorzystywane dla wywarcia presji zmierzającej do potwierdzenia stawianych jej zarzutów”. Jak dodaje prawnik, „podejrzana nie chciałaby zginąć od kuli w plecy wystrzelonej przy przypadkowym przeładowywaniu broni przez funkcjonariusza służby więziennej czy policjanta, jak również nie chciałaby, by przytrafiło jej się samobójstwo”.

Śledczy zarzucają 32-latce kierowanie grupą przestępczą związaną z kibolami Cracovii i handel narkotykami. Chodzi o 5,5 tony marihuany wartej 88 milionów złotych i 120 kilogramów kokainy o wartości 4,3 milionów euro.

Za Kralką wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Jest też poszukiwana przez Interpol. Policja przypomina, że za ukrywanie poszukiwanej lub pomaganie jej w ucieczce grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Magdalena Kralka – kim jest?

Na początku września „Gazeta Krakowska” podała, że 32-latka kilka lat temu pracowała w wydziale promocji krakowskiego magistratu. Według Onetu Kralka jest konkubiną Mariusza Z. – jednego z trzech braci związanych z grupą pseudokibiców Cracovii. „Jeden z ludzi, który zna tych braci i był w domu u Magdy, opowiadał mi, że tam pieniądze stały na paletach. Oni już nie wiedzieli, co z tymi pieniędzmi zrobić” – mówił z kolei pod koniec sierpnia Szymon Jadczak, dziennikarz TVN24.

RadioZET.pl/Policja