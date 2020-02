"Małpa" zatrzymany. Ma powiązania z Magdaleną Kralką

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Ekstradycja Jacka W. ps. „Małpa” do naszego kraju może zająć parę tygodni. Mężczyzna został schwytany na terenie miasta Leicestershire, niedaleko Birmingham – czytamy an tvn24.pl. Należy podkreślić, że za przestępcą tym wyznaczony został Europejski Nakaz Aresztowania i czerwona nota Interpolu.

"Małpa" powiązany z poszukiwaną Magdaleną Kralką

Jak podaje tvn24.pl, „Małpa” należał do kibolskiej bojówki Cracovii, „Jude Gangu”, która obecnie jest najprężniej działającym ugrupowaniem przestępczym na terenie Krakowa.

Mężczyzna opuścił zakład karny cztery lata temu, w 2016 r. Już w 2017 r. zorganizował krwawy atak na łódzką bojówką kibolską Łódź-Widzew. Do starcia doszło na autostradzie A4, a „Małpa” zadał przywódcy łódzkiej bojówki cios, w wyniku którego ten prawie stracił rękę. Jak również informuje tvn24.pl, Jacek W. ma mieć związki także z Magdaleną Kralką i gangiem, którym zaczęła kierować w 2017 roku.

30-letnia Polka ścigana przez Interpol

Magdalena Kralka w 2017 roku stanęła na czele gangu Cracovii. Kobieta poszukiwana jest również ze względu na handel narkotykami. Ponadto 30-latka ma na koncie utrudnianie śledztwa, składanie fałszywych zeznań i podżeganie innych do kłamstwa.

Za Kralką także wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania i czerwoną notę Interpolu. Kobieta kilkukrotnie składała wniosek o list żelazny, jednak go nie otrzymała. 30-latka wciąż się ukrywa a miejsce jej pobytu pozostaje nieznane. Polska policja opłaciła jej bilet powrotny do kraju w ramach zachęty do stawienia się przed wymiarem sprawiedliwości.

