Ogórek uderzyła w Kurdej-Szatan. "Panienka z reklamy"

Barbara Kurdej-Szatan w piątek udostępniła na Instagramie drastyczne nagranie z polsko-białoruskiej granicy. Aktorka, znana m.in. z serialu TVP2 "M jak Miłość", w wulgarnych słowach odniosła się do działań polskich służb. "Ku**a! Ku**a! Co tam się dzieje! To jest, ku*wa, »straż graniczna«? »Straż«? To są maszyny bez serca, bez mózgu, bez niczego! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy! Ku*wa! Jak tam można? Boli mnie serce, boli mnie klatka piersiowa, trzęsę się i ryczę! Mordercy!" - napisała aktorka.

Pomimo że przeprosiła za użyte wulgaryzmy, jej wpis spotkał się z krytyką części opinii publicznej. Na antenie TVP Info do wypowiedzi aktorki odnieśli się prowadzący program "W kontrze".

Ogórek kontra Kurdej-Szatan. "Wulgaryzmy jak kaskada z wodospadu"

- Panienka z reklamy! Jak można obrosnąć w piórka... Jak można tak powiedzieć o polskim mundurze i żołnierzu?! - mówił Jarosław Jakimowicz, współprowadzący program. Swój komentarz dodała również Magdalena Ogórek.

- Wiesz, ja mam problem z komentowaniem, bo musiałabym komentować kogoś, kto prawdopodobnie, bo tak to wygląda, nie miał w ręku żadnej książki nigdy w życiu. Nie ma pojęcia, co się wokół niego dzieje - powiedziała prezenterka. Ogórek komentowała słowa aktorki: - Użyła takiego języka, którego ja nie akceptuję. Tam wulgaryzmy leją się z prędkością kaskady wodospadu.

Portal Onet.pl przypomniał, że Jakimowicz w mediach społecznościowych często nie przebiera w słowach. "Domyślacie się Państwo, że jestem za nieprzedłużaniem tym szmaciarzom koncesji, jak mało kto. Spieszcie się szmaciarze zadawać pytania" - tak komentator TVP Info odniósł się do sprawy koncesji dla TVN24.

RadioZET.pl/TVP Info/Onet.pl