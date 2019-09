Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Magdalena Żuk zmarła tragicznie w 2017 roku, podczas pobytu w Egipcie. Jej śmierć obiła się echem w całej Polsce. W tej sprawie wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi. Bliscy nie tracą nadziei na rozwikłanie kulis tej tragedii.

Dziennikarze „Interwencji” ustalili, że telefon Żuk na początku jej pobytu w Egipcie logował się aż 20 km od brzegu. Mogło to oznaczać, że Polka była na łodzi. Polsat News idzie o krok dalej – reporterzy dowodzą, że Żuk mogła paść ofiarą handlu ludźmi.

Śledztwo ws. śmierci Polski prowadzi Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. W tej sprawie brakuje przełomu, a bliscy Żuk pogodzili się już z tym, że przyczyna śmierci pozostanie niejasna.

Ponad 2 lata już minęły. Trzymają się wersji, że Magda rzekomo była chora psychicznie i nic więcej. Poza tym to nie ustalili nic

Panowało przekonanie, że Polka wypadła z wysokiego piętra budynku. „Interwencja” dowodzi jednak, że Żuk nie popełniła samobójstwa. Zdaniem detektywa „charakter obrażeń może wskazywać na to, że kobieta w trakcie upadku była nieprzytomna”.

Bliscy Żuk twierdzą, że kobieta mogła stać się ofiarą przestępstwa. Powołują się na raport wykazujący w jej krwi narkotyki.

To są narkotyki grupy Khat. To jakiś egipski narkotyk działający podobnie do tabletki ecstasy. Opisane jest jak wpływają te substancje na ciało człowieka i odpowiada temu zachowanie Magdy. Przez dłuższy czas musiały być jej podawane te narkotyki. Ona miała takie stany, że raz była spokojna, wyciszona, a nagle silna, jak widzimy na nagraniach ze szpitala, że biegnie, chce uciekać. Myślę, że jej organizm nie zadziałał tak, jak oni chcieli

siostra M. Żuk