14-letnia Maja z Warszawy zaginęła. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Zaginęła 14-letnia Maja Migdał z Warszawy. Nastolatka 8 czerwca 2021 roku ok. 7:00 wyszła z domu i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z nikim z bliskich. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach i publikuje zdjęcie 14-latki.