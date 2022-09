Zaginęła 14-letnia Maja. "Wysłała do mamy ostatnią wiadomość SMS"

Maja Owczarczyk z Katowic zaginęła. 14-latka miała wrócić do domu z internatu w Kłodzku, ale ostatecznie tam nie dotarła. Z nastolatką nie ma kontaktu od kilku dni. Policja prosi o pomoc.

"Około godziny 14:31 wysłała do mamy ostatnią wiadomość SMS. Aktualnie jej telefon jest nieaktywny. Do tej pory nie powróciła do miejsca zamieszkania ani nie nawiązała kontaktu z rodziną" - informuje strona "Zaginieni – pomóżmy ich odnaleźć".

Maja ma 164 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma brązowe oczy i farbowane blond włosy. Znakiem szczególnym jest kolczyk w nosie.

W chwili zaginięcia była ubrana w szarą bluzę i niebieskie, długie dżinsy. Miała przy sobie dokumenty i granatowy plecak firmy Adidas.

Wszystkie osoby, które mają informacje na temat 14-letniej Mai, proszone są o kontakt z policją pod numerem 112 lub Komendą Powiatową Policji w Kłodzku pod numerem 47 875 22 00.

