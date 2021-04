Majówka. Ile osób wolno zaprosić na grilla? Co wolno, a za co grożą mandaty?

Majówka 2021 minie znów pod znakiem obostrzeń. Choć rząd zapowiedział luzowanie restrykcji, większość z nich zostanie zniesiona po weekendzie majowym. Czy można jechać na majówkę, co wolno, a czego nie, by nie narazić się na mandat? Ile osób może spotkać się razem na grillu? Podpowiadamy.

Majówkę wiele osób chciałoby spędzić na wyjeździe. I choć statystyki dotyczące koronawirusa są coraz bardziej optymistyczne, rząd wciąż apeluje o to, by "dmuchać na zimne". - Jeszcze tę majówkę powinniśmy spędzić w domu, w najbliższej okolicy, raczej nie korzystając z atrakcji oddalonych od naszego miejsca zamieszkania - mówił w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Majówka 2021. Czy wolno wyjechać z miasta? Ile osób można zaprosić na grilla?

Kilka dni wolnego od pracy z pewnością zachęci niektórych Polaków, by skorzystać z atrakcji z dala od domu. I tutaj nie ma przeciwwskazań. W Polsce nie obowiązuje zakaz przemieszczania się. Można jechać nad morze, w góry czy na Mazury. Problem stanowi za to nocleg. Nie musimy martwić się, jeśli mamy rodzinę lub znajomych w interesującej nas miejscowości, wynajmowanie pokojów czy apartamentów jest za to zabronione. Bez przeszkód można za to nocować w lesie.

Otwarcie hoteli nastąpi dopiero 8 maja. Przedsiębiorcom, którzy wcześniej zaproszą turystów, grożą kary do 30 tys. zł. Można natomiast jechać na działkę. Resort zdrowia apeluje jednak o rozsądek i o dalsze utrzymywanie dystansu społecznego. Pamiętajmy, że na grilla w majówkę możemy wciąż zaprosić tylko 5 osób spoza naszego gospodarstwa domowego, nie licząc tych, które zaszczepiły się dwoma dawkami szczepionki przeciw COVID-19.

Grono potencjalnych gości będziemy mogli powiększyć dopiero 15 maja - wtedy działalność będą mogły wznowić restauracje i kawiarnie w ogródkach zewnętrznych. Dozwolona będzie także organizacja imprez okolicznościowych z limitem do 25 osób.

Majówka 2021. Czy możemy zdjąć maseczki? Jakie mandaty?

Uważajmy, gdzie urządzamy majówkowy piknik. Z karą do 500 zł musimy liczyć się, gdy rozpalimy grilla w miejscu publicznym, poza terenem do tego przeznaczonym. Podobna grzywna może grozić za rozpalanie grilla w miastach z uwagi na duże zanieczyszczenie powietrza (np. Warszawie). Z kolei za rozpalenie ogniska lub grilla w lesie policja może nas ukarać mandatem do 5 tys. zł.

Jeśli nie wyjeżdżamy, w majówkę możemy skorzystać z atrakcji na świeżym powietrzu. Od 1 maja otwarte zostaną obiekty sportowe (limit 50 osób). Będzie można także odwiedzić kryty basen lub obiekty sportowe wewnątrz (obowiązuje 50 proc. obłożenia).

W majówkę na spacery wciąż musimy zakładać maseczki ochronne. Zdjąć możemy je tylko na czas posiłku, w lesie, parku lub na plaży. Aktualne przepisy stanowią, że za brak maseczki grozi mandat w wysokości nawet 1 tys. zł.

Mimo że eksperci zgodnie orzekli, że koronawirus nie grozi nam na powietrzu, o ile nie gromadzimy się w tłumie, to w miejscach publicznych wciąż musimy je nosić. Obowiązek ten potrwa co najmniej do 15 maja - wtedy, zgodnie z zapowiedziami rządu, będziemy mogli je zdjąć, o ile zachowamy dystans 1,5 metra. Warunkiem jest wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób poniżej 15.

