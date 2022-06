Makabryczne odkrycie pod Wałbrzychem. "Zbezczeszczono zwłoki"

W zbiorniku na szambo w miejscowości Chwaliszów w poniedziałek 13 czerwca w godzinach porannych zostały odnalezione zwłoki. W akcji wydobycia ciała policji pomagali strażacy z OSP Stare Bogaczowice.

- W tej chwili prowadzimy czynności w tej sprawie a sprawą zajęła się prokuratura rejonowa w Wałbrzychu - powiedział portalowi RadioZET.pl Marcin Świeży, oficer prasowy wałbrzyskiej policji.

- W dniu wczorajszym ujawniono na terenie jednej z prywatnych posesji w Chwaliszowie zwłoki 40-letniego mężczyzny. Był on poszukiwany od roku. Ojciec ofiary zgłosił zaginięcie w 2021 roku - powiedział portalowi radioZET.pl Marcin Witkowski, prokurator rejonowy w Wałbrzychu.

Dwie osoby zatrzymane

- Zatrzymano dwie osoby. 52-letniego mężczyznę Roberta D., który jest właścicielem posesji, gdzie znaleziono zwłoki oraz 50-letnią Katarzynę S. partnerkę Roberta D. Podejrzana przyznała się do czynu zbezczeszczenia zwłok, poprzez wrzucenie ich do szamba oraz zacierania śladów. W przypadku pierwszego zarzutu grozi jej do 2 lat pozbawienia wolności z tytułu artykułu 262. kodeksu karnego oraz 5 lat pozbawienia wolności za zacieranie śladów przestępstwa (art. 239) - powiedział prokurator Witkowski.

Jak powiedział prokurator rejonowy, wciąż prowadzone są czynności mające ustalić przebieg zdarzeń. Dopiero wtedy będzie można potwierdzić, kto stoi za zabójstwem 40-letniego mężczyzny. - Przeprowadzono oględziny miejsca i jest zbierany materiał dowodowy, mający wyjaśnić obecność zwłok w zakrytym zbiorniku na fekalia – powiedział portalowi RadioZET.pl Witkowski.

- Nie znamy jeszcze pełnych okoliczności zdarzenia, natomiast wstępne oględziny potwierdzają, że ofiara przebywała w zbiorniku na nieczystości dłuższy czas – dodał prokurator.

