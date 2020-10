Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę po godzinie 22 w Makowisku na Podkarpaciu. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący mercedesem 18-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego jadąc prawdopodobnie z nadmierną prędkością stracił panowanie nad samochodem i nazakręcie zjechał do przydrożnego rowu, gdzie dachował.

Wypadek w Makowisku. 16-latka nie żyje

Samochodem podróżowało troje pasażerów. Niestety w wyniku zdarzenia zginęła 16-letnia mieszkanka powiatu jarosławskiego. Kierujący oraz dwóch pasażerów w wieku 17 lat, nie odnieśli obrażeń. Sprawę pod nadzorem prokuratury wyjaśnia policja.

fot. Policja

Policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność podczas jazdy i przypomina, że niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, nadmierna prędkość czy prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych.

"Kierowco zwolnij, zachowaj maksimum ostrożności, aby na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii" – apeluje policja.

