Na trzy miesiące trafiło do aresztu małżeństwo z Malborka, które służby podejrzewają o znęcanie się nad dziećmi. Ich sprawa wyszła na jaw po tym, jak w weekend ich 6-miesięczna córka trafiła z poważnymi obrażeniami do szpitala. Okazało się, że cierpienie małej dziewczynki to zaledwie wierzchołek góry lodowej.

Małżeństwo z Malborka znęcało się nad czwórką swoich dzieci. Koszmar wyszedł na jaw dopiero, gdy para udała się do szpitala z najmłodszym dzieckiem. Dziewczynka miała poważne obrażenia głowy.

Rzekomo przez upadek na podłogę - tak twierdzili jej rodzice. Lekarze szybko jednak uznali, że to nieprawda i że dziecko jest ofiarą przemocy domowej.

Malbork: Znęcali się na dziećmi. Usłyszeli zarzuty

Maria i Marcin L. zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty – ustalił reporter Radia ZET. Chodzi nie tylko o spowodowania obrażeń u niemowlęcia, ale też znęcania się fizycznego i psychicznego nad pozostałą trójką ich dzieci. Wszystkie trafiły już, po decyzji sądu, do rodziny zastępczej.

Rodzice do winy się nie przyznają. Za znęcanie się nad dziećmi Kodeks karny przewiduje karę więzienia od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku szczególnego okrucieństwa grozi za to od roku do 10 lat więzienia.

