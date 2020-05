2-latka pod wpływem amfetaminy. "Mocno pobudzona, miała zaczerwienione oczy"

Policja w Malborku wyjaśnia sprawę zatrucia środkami odurzającymi 2-letniej dziewczynki. Dziecko trafiło do szpitala pod wpływem amfetaminy. Policja zatrzymała jej ojca, który usłyszał już zarzut i trafił do aresztu.

W poniedziałek policjanci z Malborka (woj. pomorskie) zostali powiadomieni przez ordynatora Oddziału Dziecięcego tamtejszego szpitala, że dzień wcześniej trafiła tam 2-letnia dziewczynka z objawami zatrucia środkami odurzającymi.

Ustalono, że 3 maja ok. godz. 21 pogotowie ratunkowe przywiozło 2-letnie dziecko, które wedle relacji malborskiej policji było "mocno pobudzone i miało zaczerwienione oczy".Okazało się, że w organizmie dziewczynki stwierdzono ślady amfetaminy.

Malbork. 2-latka pod wpływem amfetaminy. Zatrzymano ojca dziecka

Funkcjonariusze ustalili, że dziewczynka podczas weekendu przebywała pod opieką ojca. Mężczyznę zatrzymano, a badanie narkotestesterem, wykazało, że 24-latek również był pod wpływem amfetaminy.

W środę usłyszał zarzut spowodowania rozstroju zdrowia dziecka, za co grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat. Wobec 24-latka zastosowano też dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do córki. O sprawie został również poinformowany sąd rodzinny.

RadioZET.pl/KPP Malbork