Śmiertelnie dźgnął nożem partnerkę. Dzieci próbowały go powstrzymać

Do zdarzenia, o którym informuje trójmiejska „Gazeta Wyborcza”, doszło w niedzielny wieczór w jednym z malborskich mieszkań. Między 33-latkiem a jego partnerką doszło do karczemnej awantury. W jej wyniku mężczyzna stracił nad sobą panowanie, chwycił za nóż i trzykrotnie dźgnął nim 43-latkę.

Wszystko rozegrało się na oczach nastoletnich dzieci kobiety, które próbowały – niestety nieskutecznie – powstrzymać sprawcę. Ten po dokonaniu zbrodni uciekł z domu. Dzieci natychmiast wezwały pogotowie, które przewiozło poszkodowaną do szpitala. Tam jednak, pomimo przeprowadzonej akcji reanimacyjnej, nie udało się jej uratować.

We wtorek natomiast miejscowa policja zatrzymała agresora (w chwili ujęcia miał 2,6 promila alkoholu w organizmie), który usłyszał już zarzut zabójstwa. Nie przyznał się do winy, tłumacząc, że to on został zaatakowany i jedynie się bronił. Ostatecznie został aresztowany na trzy miesiące.

RadioZET.pl/trójmiasto.wyborcza.pl/MP