Zmarła 8-letnia Małgosia. Przed śmiercią zostawiła rodzicom poruszający „testament”

„Mamo, tato mimo tego, że już mnie nie ma, to chcę wam powiedzieć, że bardzo was kocham” – tak zaczyna się list 8-letniej Małgosi Kląskały z Wrocławia, który napisała 5,5 tygodnia przed swoją śmiercią do rodziców. Dziewczynka zmarła na nowotwór złośliwy – neuroblastomę. Matka Małgosi postanowiła podzielić się „testamentem” córki na Facebooku.

Małgosia Kląskała z Wrocławia zmarła 25 września na neuroblastomę, nowotwór złośliwy występujący tylko u dzieci. Przeczuwając, że nie uda jej się wygrać z chorobą, napisała do rodziców list w formie testamentu.

Małgosia Kląskała nie żyje. 8-latka zostawiła rodzicom pożegnalny list

„Gosia napisała swój «testament» 5,5 tygodnia przed swoim odejściem, 16 lipca 2021, gdzieś pomiędzy nocowaniem u dziadków, zbieraniem malin i czereśni z babcinej działki, kąpielą na Błękitnej Lagunie, zakupami, wizytą w kinie, randką z dziadkiem w aquaparku, a wizytą rodzinki z Warszawy i wypadem do zoo i Ogrodu Japońskiego. Wtedy jeszcze żyła na pełnej petardzie i powoli zwalniała, by 25 września 2021 zatrzymać się na zawsze...” – napisała matka dziewczynki, która zastanawiała się, co zainspirowało jej dziecko, aby w ten sposób się pożegnać.

„Gdy to przeczytałam, zmroziło mnie to, że ona była tak gotowa, że pomyślała nawet o testamencie... Wzruszyło mnie to, co tam zawarła... Dlatego chcę się tym z Wami podzielić...” – wyjaśniła mama dziewczynki.

„Mamo, tato mimo tego, że już mnie nie ma, to chcę wam powiedzieć, że bardzo was kocham. Wiem, że mimo tego, że teraz jesteśmy rozdzielni, to niedługo znowu się spotkamy tutaj, gdzie ja teraz jestem” – napisała Małgosia. Zwróciła się też do rodziców, aby za nią nie płakali. „Cieszcie się życiem tak jak ja, póki macie czas, to znaczy tu gdzie ja jestem, też jest fajnie, ale nie ma wesołego miasteczka”. 8-latka zwróciła się też do rodziców z prośbą: „Nie kłóćcie się już, będę was tu z góry obserwować, ale mam ogromną nadzieję, że przestaniecie od razu”.

Dziewczynka w liście wyraziła nadzieję, że bliskim zostały po niej jakieś pamiątki. „Raczej tak, a jeśli nie to narysowałam wam tu jedną”.

„Uwielbiałam spędzać z wami czas, uwielbiam was, buziaki. Gosia, której już nie ma, ale nadal o was pamięta” – zakończyła list dziewczynka.

Matka zmarłej 8-latki wspominając córkę, zwróciła uwagę, że Małgosia była przygotowana na wszystko, „(…) z zapasem plasterków, gdyby ktoś się wywrócił, chusteczek mokrych, gdyby trzeba było wytrzeć ręce, chusteczek do nosa w razie kataru czy potrzeby otarcia łez, gdyby ktoś potrzebował” – wymieniała. Dodała, że jej córka była „aż za bardzo dojrzała i gotowa jak na swoje 8 lat”. Małgosia Kląskała została pochowana 1 października.

