Brakuje słów, by opisać okrucieństwo niektórych ludzi wobec zwierząt. Przykładem tego rodzaju sadyzmu okazało się zachowanie 24-latka z powiatu wadowickiego (województwo małopolskie).

Jak podają policjanci z Myślenic, mężczyzna kierujący autem "widząc idącego drogą czworonoga, najpierw zatrzymał się, a następnie z impetem ruszył i celowo wjechał w zwierzaka". W sieci pojawiło wstrząsające nagranie, na którym widać moment potrącenia pieska. Do bestialskiego czynu doszło w Biertowicach.

Na jednej z internetowych grup, oficer prasowy myślenickiej komendy natrafił na anonimową relację świadka zdarzenia drogowego. Wynikało z niego, że mogło dojść do przestępstwa. Świadek twierdził, że widział jak samochód potrącił psa, a sposób, w jaki zachował się kierowca – samochód przyśpiesza - wskazywał na to, że zrobił to celowo