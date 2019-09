Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Małopolska policja przybliża historię koszmarnego oszustwa. Nie jest to pierwsza historia wyłudzenia pieniędzy od seniorów. 5 września do kobiety zadzwonił telefon stacjonarny. Mężczyzna przedstawił się za jej syna. „Płaczącym” głosem wyznał, że spowodował wypadek. Po chwili słuchawkę przejął inny mężczyzna, który zaszantażował kobietę.

Przedstawił się jako policjant. Powiedział, że sprawa jest bardzo pilna i jeżeli starsza Pani nie wpłaci 180 tysięcy złotych, to syn pójdzie do więzienia. Oszust zabronił też kobiecie dzwonić do kogokolwiek i polecił cały czas utrzymywać połączenie. Przerażona kobieta poinformowała, że posiada ok. 100 tysięcy złotych oszczędności, które może przekazać. Po chwili pod domem starszej pani pojawił się mężczyzna, któremu oszuści kazali natychmiast przekazać pieniądze. Tak też się stało.

małopolska policja