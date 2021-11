Kurator odradza szkołom "Dziady", Czarnek jej dziękuje. "Z ekranu wylatuje kłamstwo"

W czasach, kiedy dobro schodzi na plan dalszy, edukacja klasyczna, czyli wychowanie do dobra, piękna i, co najważniejsze, prawdy, jawi się jako zadanie naczelne – powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek. Minister edukacji podziękował za reakcję małopolskiej kurator Barbarze Nowak, która odradziła udział w inscenizacji "Dziadów" Mickiewicza w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego, a spektakl nazwała "haniebnym".

Szef MEiN Przemysław Czarnek w środę na Zamku Królewskim pytał, "czym jest edukacja klasyczna?" - Najkrócej rzez ujmując, jest to edukacja, która stawia na wychowanie do dobra, do piękna i, co najważniejsze, do prawdy – mówił do uczestników zorganizowanego po raz pierwszy Kongresu Edukacji Klasycznej.

- I chyba nie musimy sobie wyjaśniać i dodatkowo jeszcze argumentować, że jest to niezwykle ważne dzisiaj, w czasach, kiedy piękno jest zdeformowane, jak choćby tam w Krakowie, gdzie zamiast "Dziadów" powstaje dziadostwo - dodał.

Czarnek o edukacji klasycznej. "Bardzo dziękuję pani kurator za reakcję"

Tym samym minister edukacji nawiązał do wydarzeń z Małopolski. Tamtejsza kurator Barbara Nowak odradziła udział w inscenizacji "Dziadów" Mickiewicza w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego. "Odradzam organizację wyjść szkolnych na spektakl »Dziady« w Teatrze J. Słowackiego. W mojej ocenie haniebne jest używanie dzieła wieszcza A. Mickiewicza dla celów politycznej walki współczesnej opozycji antyrządowej z polską racją stanu" - napisała na Twitterze.

- Bardzo dziękuję pani kurator za reakcję – zwrócił się w środę do małopolskiej kurator Czarnek. - Nie wolno siedzieć cicho i milczeć w obliczu właśnie deformowania piękna i bezczeszczenia sztuki, kiedy prawda jest deformowana na skalę niespotykaną. Wystarczy włączyć telewizor na odpowiednie kanały i zobaczyć, jak wylatuje z ekranu kłamstwo, jak na dłoni. Nie będę cytował dzisiejszych wystąpień co niektórych polityków, tzw. polityków, a tak naprawdę kłamców, antypolskich kłamców – mówił.

W czasach, kiedy dobro schodzi na plan dalszy, edukacja klasyczna, czyli wychowanie do dobra, piękna i, co najważniejsze, prawdy, jawi się jako zadanie naczelne. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie postawimy na edukację klasyczną, na rozwój edukacji klasycznej, nie postawimy na wychowanie młodych pokoleń właśnie w tym duchu, to je stracimy, straci je Polska. Dziś jest czerwone światło, ono już się zapaliło, my je już widzimy. minister edukacji Przemysław Czarnek

Podczas briefingu z kolei minister edukacji i nauki wskazał, że edukacja klasyczna jest głównym z punktów realizowanej polityki oświatowej. - W świecie, w którym tak naprawdę młodzi ludzie nie wiedzą już, co jest dobre, a co złe, edukacja klasyczna jawi się jako rzeczywiście rozwiązanie wielu problemów – powiedział.

"Czy PiS musi nawet najgorsze strony PRL-u powielać?"

Komentarz Barbary Nowak wywołał poruszenie w mediach społecznościowych. "Czy PiS musi nawet najgorsze strony PRL-u powielać? Miała być Historia i Teraźniejszość, jest ponura Groteska i Przeszłość" - napisał poseł Rafał Grupiński z PO. "»Dziady« zakazane. Recydywa" - skomentował na Twitterze Adam Szłapka z Nowoczesnej.

Teatr Słowackiego odpowiedział we wtorek na stanowisko kurator oświaty. "Wystawienie tego tekstu zawsze jest wielkim wyzwaniem i łączy się z dużą odpowiedzialnością" - napisała Edyta Sotowska-Śmiłek, zastępczyni dyrektora ds. komunikacji marketingowej krakowskiego teatru, cytowana przez tvn24.pl. Dodała, że komentarz Barbary Nowak przyjęto "z wielkim zaskoczeniem i zafrasowaniem".

