Małopolska może stracić 2,5 mld euro. Uchwała anty-LGBT jest wciąż ważna

Małopolski sejmik, w którym większość ma PiS, a jego przewodniczącym jest Jan Tadeusz Duda - ojciec prezydenta Andrzeja Dudy, w kwietniu 2019 roku przyjął deklarację "w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych", zwaną deklaracją anty-LGBT lub uchwałą anty-LGBT.

Małopolska nie odrzuciła uchwały anty-LGBT. Region może stracić 2,5 mld euro

Uchylenia uchwały anty-LGBT domagała się opozycja, a także Rzecznik Praw Obywatelskich, prezydenci Krakowa, Oświęcimia i Tarnowa. O unieważnienie dokumentu apelował wicemarszałek Tomasz Urynowicz (Porozumienie), który w geście niezgody z postawą radnych PiS, wystąpił z klubu radnych PiS.

Na wniosek opozycji w czwartek odbyła się nadzwyczajna sesja sejmiku województwa małopolskiego. 14 radnych opozycji było za przyjęciem poddanego głosowaniu dokumentu, 23 - głównie radnych PiS - było przeciw. Oznacza to, że obowiązująca od 2019 roku uchwała jest wciąż ważna.

W lipcu Komisja Europejska wystosowała list do małopolskich samorządowców z informacją o możliwości wstrzymania 2,5 mld euro funduszy unijnych w przypadku, jeśli deklaracja anty-LGBT nadal będzie obowiązywać. Zdaniem KE dokument narusza prawa mniejszości seksualnych. Radni z Małopolski mieli czas do 14 września na decyzję co do przyszłości deklaracji.

– Deklaruję, że będę podejmować działania w kierunku powołania pełnomocnika zarządu województwa małopolskiego ds. równego traktowania i praw rodziny – zapowiedział marszałek Małopolski Witold Kozłowski na nadzwyczajnej sesji sejmiku.

Jak zaznaczył, zarząd województwa będzie realizował politykę korzystną dla mieszkańców, aby nie utracić środków unijnych na lata 2021-2030. Kozłowski dodał, że trzeba znaleźć wyjście "z tej nierozważnie wywołanej w Małopolsce wojny polsko-polskiej, która nikomu nie jest potrzebna i nikomu nie służy".

