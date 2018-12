Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak poinformował st. sierż. Dawid Wietrzyk, rzecznik policjantów z Myślenic, do zdarzenia doszło 11 grudnia w Sułkowicach w powiecie myślenickim. Rozpędzony samochód potrącił 11-latkę, która przechodziła przez pomalowane na czerwono przejście dla pieszych.

Dziewczyny nie zauważyła 35-latka, która z dużą prędkością potrąciła uczennicę. Dramatycznie wyglądający wypadek zarejestrowały kamery monitoringu.

- Dziecko nie odniosło żadnych obrażeń. Z tego powodu klasyfikacja tego zdarzenia do wykroczenie drogowe - podkreślił st. sierż. Wietrzyk. Dodał, że jednak z uwagi na rażące złamanie zasad ruchu drogowego, policja zatrzymała prawo jazdy 25-latki.

Funkcjonariusze skierowali również sprawę do sądu, gdzie kobieta kierująca samochodem może otrzymać grzywnę do 5 tys. złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

RadioZET.pl/Policja/PTD