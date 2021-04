56-letni mężczyzna nagle źle się poczuł. Do zdarzenia doszło na drodze gminnej w miejscowości Podłopień w gminie Tymbark. Jak podaje portal limanowa.in, rodzina postanowiła przewieźć go do szpitala w Szczyrzycu, gdzie ostatnio był hospitalizowany. Podczas transportu u 56-latka doszło do zatrzymania krążenia, dlatego bliscy chorego wezwali karetkę pogotowia.

Podłopień. 56-latek zmarł. Karetka nie dojechała na czas przez zaspy śniegu

Ratownicy nie byli jednak w stanie dojechać na miejsce ze względu na opady śniegu, przez co droga była śliska i nieprzejezdna. - Mamy małe karetki z napędem na cztery koła, jednak w takich sytuacjach one nie dają rady. Coraz częściej są takie sytuacje. Zespoły pogotowia nie są w stanie przebić się przez zaśnieżone, górzyste, często wąskie drogi, czasami prywatne. Dojazd do nich jest bardzo, bardzo ciężki – powiedział Radiu Kraków dyrektor limanowskiego szpitala Marcin Radzięta.

Na pomoc ratownikom medycznym przyjechała straż pożarna, która dowiozła ich do 56-latka. Mężczyzny mimo reanimacji nie udało się uratować.

- Pragnę złożyć wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich zmarłego, dotarła do nas ta tragiczna wiadomość. W odniesieniu do stanu drogi trzeba jednak zauważyć, że nie tylko gmina Tymbark, ale cały nasz region walczy ze skutkami warunków atmosferycznych. W wielu miejscach w całym regionie dochodziło dziś do utrudnień w przejezdności, także na drogach wyższej kategorii. VI standard (odśnieżania - red.), zgodnie z krajową normą, oznacza, że przejezdność na drodze ma zostać przywrócona do 48 godzin po ustąpieniu opadów. Tymczasem, śnieg padał zarówno przed południem, jak i teraz pada – powiedział portalowi limanowa.in wójt Paweł Ptaszek.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/limanowa.in/PAP/Radio Kraków