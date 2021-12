Wilk biegał po osiedlu, między domami. "Trudno to wyjaśnić, to niespotykane"

Między miejscowościami Podpłomień i Dobra (woj. małopolskie) zaobserwowano wilka, który w biały dzień biegał po osiedlach mieszkalnych. Zdaniem specjalistów, to zjawisko trudne do wytłumaczenia. - Trudno wyjaśnić zachowanie wilka, o którym mowa. To dość niespotykane - mówi Paweł Twaróg, Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej.