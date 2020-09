Zwłoki mężczyzny znaleziono w lesie w Bukowcu (woj. małopolskie). Przyczyny oraz okoliczności jego śmierci będą teraz wyjaśniane, wiadomo jedynie, że zmarły wybrał się wcześniej do lasu na poszukiwanie grzybów.

O sprawie pisze lokalny portal sadeczanin.info. Zwłoki mężczyzny odkryto w piątek w lesie w Bukowcu (gm. Korzenna, woj. małopolskie). Niewiele wiadomo jednak o szczegółach tej tragedii - punktem zaczepienia w tej historii pozostaje fakt, iż denat wybrał się wcześniej na poszukiwanie grzybów.

- Widziałam, jak około godziny 16.30 jechała przez Bukowiec policja i pogotowie ratunkowe. Po około dwóch godzinach jechał także karawan. Już wtedy wiedzieliśmy, że wydarzyło się coś strasznego. Podobno w pobliżu składnicy znaleziono ciało grzybiarza - powiedziała w rozmowie z sadeczanin.info mieszkanka Bukowca.

- Nieznajomy mężczyzna przyszedł do jednego z domów znajdujących się w pobliżu lasu w Bukowcu i poprosił mieszkańców o telefon, bo chciał wezwać pogotowie ratunkowe. Nie wiem czy to on potrzebował pomocy czy ktoś inny - dodała z kolei inna rozmówczyni serwisu.

Przyczyny oraz dokładne okoliczności zdarzenia będą teraz wyjaśniane przez śledczych. Na ten moment nieznane są nawet wiek oraz tożsamość mężczyzny

RadioZET.pl.sadeczanin.info