Skandal w Babicach. Kierowca, który wiózł dzieci do szkoły, miał prawie dwa promile

Kierowca autobusu szkolnego, który przywiózł 30 dzieci do szkoły w Babicach (woj. małopolskie), był pijany. Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał dwa zarzuty.

Skandal w Babicach (woj. małopolskie) podczas akcji "Bezpieczna droga do szkoły". 1,6 promila alkoholu miał w organizmie kierowca autobusu szkolnego, który do szkoły przywiózł 30 dzieci. - Mężczyzna został zatrzymany, jak wytrzeźwieje, zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty – poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Skandaliczny incydent wydarzył się w czwartek o godz. 7.30 na przystanku przy Szkole Podstawowej w Babicach. Jak podaje "Gazeta Krakowska", chodzi o kierowcę autobusu komunikacji miejskiej, należącego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu. 24 września 51-latek usłyszał dwa zarzuty: kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz stworzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka. Zarząd MZK zapowiada wyciągnięcie konsekwencji służbowych.

Policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyzny, co dla zawodowego kierowcy oznacza utratę pracy. Za popełnione przestępstwo 51-latek odpowie przed sądem. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi do dwóch 2 lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi nawet do 15 lat oraz grzywna.

Patrol oświęcimskiej drogówki zatrzymał szkolny autobus do kontroli w ramach akcja "Bezpieczna droga do szkoły". Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dzieciom poruszającym się po drogach, jak i korzystającym ze zorganizowanych i indywidualnych form dowozu na lekcje.

RadioZET.pl/PAP/"Gazeta Krakowska"