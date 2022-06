Małpia ospa w Polsce. Minister zdrowia: potwierdzono pierwszy przypadek

Małpia ospa dotarła do Polski. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował dziś, że potwierdzono pierwszy przypadek tej choroby w naszym kraju. - Mieliśmy ok. 10 podejrzeń małpiej ospy, próbki są badane. 10 czerwca to dzień, gdy mamy pierwszy przypadek – powiedział szef MZ podczas konferencji prasowej zorganizowanej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz podał, że pacjent jest na izolacji w szpitalu, przeprowadzono z nim wywiad epidemiologiczny. Resort nie podaje szczegółów dotyczących pacjenta, ani miejsca jego hospitalizacji.

Małpia ospa w Polsce. Potwierdzono pierwszy przypadek

Małpia ospa to rzadka, odzwierzęca choroba wirusowa. Zwykle występuje w zachodniej i środkowej Afryce. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia się na resztę ciała.

Przypadki zakażenia wirusem małpiej ospy zarejestrowano ostatnio m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Belgii, Włoszech, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Austrii i w Szwecji.

RadioZET.pl/ Katarzyna Lechowicz-Dyl, Agnieszka Grzelak-Michałowska (PAP)