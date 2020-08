Ciąża mamy Emilki trwała bez przeszkód do 10 tygodnia, gdy 13 marca, na wczesnym etapie ciąży, kobieta przeżyła zawał serca.

- Dzięki szybkiej reakcji jej kilkuletnich synów, którzy wezwali karetkę, natychmiast trafiła do szpitala. Kluczowe było szybkie otwarcie zamkniętej tętnicy, która spowodowała zawał - relacjonował portalowi TVN24.pl dr hab. Tomasz Roleder, ordynator Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu.

Kolejny z lekarzy na wrocławskiej kardiologii przyznał, że spotkał się z taką historią po raz pierwszy.

- tłumaczył kardiolog Robert Świątko.

Po 24. tygodniu wzmogliśmy znacząco monitorowanie pacjentki, aż w pewnym momencie krytycznym, w ostatni poniedziałek, serce pacjentki zaczęło zwalniać. W tej sytuacji podjęliśmy decyzję, że nie będziemy czekać do czwartku, kiedy to planowaliśmy pierwotnie dokonać rozwiązania, a zrobimy to natychmiast