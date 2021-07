Nawet 5 tys. zł mandatu za przekroczenie prędkości. Rząd szykuje zmiany

Mandat za przekroczenie prędkości o co najmniej 30 km/godz. już wkrótce może nas słono kosztować. Rada Ministrów dyskutowała we wtorek o kolejnej zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

O proponowane zmiany, surowiej karzące kierowców za znaczące przekraczanie prędkości i jazdę po pijanemu, wniosło Ministerstwo Infrastruktury.

Nawet 5 tys. zł za przekroczenie prędkości. Rząd zapowiada kolejne zmiany w Kodeksie drogowym

Rządzący przychylili się do zmiany Kodeksu drogowego o kwestie związane z karami za zbyt szybką jazdę i pod wpływem alkoholu. Politycy uzgodnili, że maksymalna grzywna za wykroczenie drogowe wzrośnie z 5 tys. zł do 30 tys. zł.

Podwyższono również opłatę za mandat karny – ma wynieść do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/godz. W przypadku recydywy będzie to od 3 tys. zł do 5 tys. zł. To nawet 10-krotny wzrost, od wielu lat mandaty za przekroczenie prędkości nie przekraczają 500 złotych.

Rząd uzgodnił kierunkowo, że sądy będą orzekały wyższe kary pozbawienia wolności dla kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości. Zaostrzenie przepisów zostanie omówione przez ministrów właściwych do spraw infrastruktury i sprawiedliwości. Wpływy z grzywien zasilą Krajowy Fundusz Drogowy. Zaostrzenie kar ma dotyczyć:

prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości,

przestępstw drogowych dokonanych pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego,

przestępstw drogowych popełnionych pod wpływem alkoholu po raz kolejny.

Ponadto sprawca wypadku spowodowanego umyślnie i ze skutkiem śmiertelnym będzie miał obowiązek wypłaty renty rodzinie ofiary. "Przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora" - czytamy.

Surowsze kary za jazdę "bez prawka", więcej punktów do stracenia naraz

Wprowadzono instytucję czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nieposiadająca prawa jazdy (na 3 miesiące). Kara za jazdę "bez prawka" ma wynieść 10 tys. zł.

Zmiany obejmują też system punktów karnych. Uderzą one w piratów – naliczone punkty będą kasowane z systemu nie po roku, a dopiero dwóch latach. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. W zależności od posiadanych punktów karnych będzie też wyliczana stawka ubezpieczenia OC, co oznacza, że będący na bakier z prawem kierowcy będą płacili więcej za polisę.

RadioZET.pl/Gov.pl