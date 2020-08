Marcin Felek, wokalista zespołu "No Lime" nie żyje. O tragicznym utonięciu w gminie Kraśnik (województwo lubelskie) , do którego doszło w sobotę przed północą w jednym ze stawów, pisaliśmy w niedzielę.

W pobliżu akwenu odbywał się wieczór kawalerski, którego dwaj uczestnicy w pewnym momencie postanowili oddalić się z imprezy i popływać łodzią po akwenie. Łódka przewróciła się. Wtedy ruszył im z pomocą kolega, który również bawił się na wieczorze kawalerskim. Niestety, poniósł śmierć na miejscu. Jak później poinformował serwis disco-polo.info oraz zespół disco-polo "No Lime", ofiarą tej tragedii był wokalista grupy.

35-latek utonął. Jego ciało zostało wyłowione ze stawu przez strażaków.

Byłeś dla nas jak Brat, miły, uśmiechnięty, zaradny, zawsze można było na Ciebie liczyć, niestety to co się wydarzyło, wcale nie powinno mieć miejsca, jest to dla nas jak i całej rodziny ogromna tragedia. Zapamiętamy Cię takim jakim byłeś. Żegnaj Przyjacielu